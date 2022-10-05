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Среда, 5 октября 2022, 15:20 мск

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В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Правозащитники заявили о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от мобилизации. Об этом говорится в телеграм-канале руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Дело возбуждено в Пензе по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Расследованием занимается Зареченский межрайонный следственный отдел СКР.

«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», – рассказал правозащитник.

Чиков добавил, что согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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