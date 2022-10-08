Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту сегодняшнего ЧП на Крымском мосту. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

В ведомстве не уточнили, в рамках какой статьи Уголовного кодекса ведется расследование.

Москва, Светлана Антонова

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