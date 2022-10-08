МЧС: Пожар на Крымском мосту потушен

Пожар на Крымском мосту после возгорания железнодорожного состава с дизельным топливом потушен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», – отметили в МЧС.

В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Керчь, Светлана Антонова

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