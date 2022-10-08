российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 октября 2022, 12:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

МЧС: Пожар на Крымском мосту потушен

Пожар на Крымском мосту после возгорания железнодорожного состава с дизельным топливом потушен, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар железнодорожного состава с дизельным топливом на Крымском мосту потушен, на данный момент открытого горения не наблюдается», – отметили в МЧС.

В тушении задействовано 250 человек и 70 единиц техники.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Керчь, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП на Крымском мосту

Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ к подрыву Крымского моста / Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту ЧП на Крымском мосту / В Крыму ввели ограничения на продажу определенных продуктов... Или нет (дополнено) / Железнодорожное сообщение с Крымом прервано: задерживаются несколько поездов / Путину доложили о взрыве на Крымском мосту: на место ЧП выехали министры транспорта и МЧС / Дефицита не будет: губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие / Глава Крыма вступил с официальным заявлением по ЧП на Крымском мосту / НАК: На Крымском мосту подорвали автомобиль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП на Крымском мосту,