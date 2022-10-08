Взрыв на Крымском мосту: СК сообщил о гибели трех человек

Стали известны новые подробности сегодняшнего взрыва на Крымском мосту. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, в результате ЧП погибли три человека – предположительно пассажиры легкового автомобиля, двигавшегося рядом со взорвавшимся грузовиком.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

В СК также уточнили, что в рамках расследования установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению главы государства создана правительственная комиссия по расследованию причин ЧП.

Стоит отметить, что украинские СМИ сообщили со ссылкой на источники о возможной причастности к подрыву переправы Службы безопасности Украины. В самой спецслужбе эту информацию не комментировали.

Керчь, Светлана Антонова

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