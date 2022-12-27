Восемь мобилизованных с оружием самовольно покинули зону СВО

В Подмосковье задержали восемь военнослужащих, которые приехали из зоны спецоперации. Они сами пришли в полицию, чтобы сдать оружие.

Восемь мобилизованных в возрасте от 20 до 44 лет были призваны в Калининградской области, а затем после обучения направлены в Луганск. В какой-то момент мужчины решили самовольно покинуть зону СВО и вернуться домой.

Солдаты в военной форме и с оружием добрались на попутном транспорте до Московской области и сами сдались полицейским. По данным телеграм-канала Shot, у дезертиров при себе были три АК-74 и четыре пулемета Калашникова.

В настоящее время задержанные находятся на территории подмосковной воинской части и ожидают решения военных следователей.

Москва, Зоя Осколкова

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