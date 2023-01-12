В Башкирии сбежавшего от СВО военнослужащего осудили на пять лет

В Башкирии военнослужащий, который сбежал из части во время мобилизации, приговорен к пяти годам лишения свободы. О этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

«Уфимский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации», – говорится в сообщении.

В мае прошлого года Кандаров оставил место службы, так как не хотел принимать участие в специальной военной операции. Он скрывался до сентября, когда был задержан.

Суд признал Кандарова виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы», ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уфа, Зоя Осколкова

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