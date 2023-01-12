российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 января 2023, 10:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Башкирии сбежавшего от СВО военнослужащего осудили на пять лет

В Башкирии военнослужащий, который сбежал из части во время мобилизации, приговорен к пяти годам лишения свободы. О этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

«Уфимский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации», – говорится в сообщении.

В мае прошлого года Кандаров оставил место службы, так как не хотел принимать участие в специальной военной операции. Он скрывался до сентября, когда был задержан.

Суд признал Кандарова виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы», ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Частичная мобилизация

На выплаты семьям свердловских мобилизованных потратили 595 млн рублей / В России оцифруют базы данных военкоматов / Власти Нидерландов попросили сбежавших от мобилизации россиян покинуть страну / Восемь мобилизованных с оружием самовольно покинули зону СВО / Уровень тревожности россиян подскочил за год вдвое / Госдума приняла закон о приостановке судопроизводств в отношении участников СВО / Многодетным отцам разрешат добровольно записываться в мобрезерв / Военным пенсионерам, возобновившим службу, планируется сохранить повышенные пенсии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев, Частичная мобилизация,