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Пятница, 13 января 2023, 08:26 мск

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Российских хакеров обвинили в атаке на почту Великобритании

Вирус-вымогатель Lockbit вызвал сбой в работе королевской почты Великобритании. Предположительно, создатели вредоноса – российские хакеры. Об этом сообщает ВВС.

Кибератаке подверглись компьютерные системы, которые Royal Mail использует для своих международных отправлений. Организация предупредила клиентов о сбое и просила не посылать письма и посылки, пока проблема не будет устранена.

Взлом лишил почту возможности печатать таможенные квитанции, которые прикрепляются к посылкам, отправляемым за границу. По предварительным подсчетам, вирус затронул более полумиллиона посылок и писем.

Вирусы-вымогатели блокируют данные в компьютерных системах. Чтобы убрать блокировку, хакеры просят выкуп. Lockbit действует по той же схеме. Его разработку связывают с российскими хакерскими группами.

В настоящее время национальный центр кибербезопасности подключился к устранению проблемы. Национальное агентство по борьбе с преступностью инициировало расследование.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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