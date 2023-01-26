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Четверг, 26 января 2023, 09:35 мск

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Под Сургутом самосвал протаранил встречный Mercedes, погибли трое (ФОТО)

Фото: t.me/ugibdd86

Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает Госавтоинспекция по ХМАО в своем телеграм-канале.

ДТП произошло 25 января около 22:50 на 21-м километре автодороги «Северный обход города Сургута». Водитель самосвала Shacman выехал на встречную полосу дороги и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Mercedes.

Фото: Госавтоиспекция по ХМАО-Югре

В результате аварии водитель и два пассажира легковушки погибли. ГИБДД устанавливает все обстоятельства смертоносного ДТП, говорится в сообщении.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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Югра, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Автокатастрофа,