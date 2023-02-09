На Ставрополье ликвидировали планировавших теракт на железной дороге боевиков

В Ставропольском крае спецслужбы уничтожили бандитов, которые намеревались совершить теракт на одной из железнодорожных станций. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

ФСБ стало известно, что вооруженные боевики скрываются на хуторе Петровский Советского городского округа. Накануне вечером в районе был введен режим контртеррористической операции, жителей близлежащих домов эвакуировали.

«Блокированным в доме бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы», – говорится в сообщении НАК.

В результате операции среди правоохранителей и граждан пострадавших нет.

«На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – добавили в пресс-службе.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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