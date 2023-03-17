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Пятница, 17 марта 2023, 13:43 мск

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Россиян не было среди задержанных по подозрению в шпионаже в Польше

Фото: pixabay

Среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан России. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Накануне стало известно, что в Польше задержаны девять иностранных граждан, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки, утверждает министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

По данным газеты, в шпионскую группу входили белорусы и украинцы, россиян среди них нет было. «Люди с российским гражданством сразу бросались бы в глаза, наверное, поэтому были завербованы представители других национальностей», – заявил неназванный собеседник издания.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что в Польше были задержаны трое граждан Белоруссии. При этом родственники подозреваемых в шпионаже отрицают их связь с российскими спецслужбами.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Шпионаж

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Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Белоруссия, Украина, Шпионаж,