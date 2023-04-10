В Рыбинске пьяный водитель насмерть сбил двух мальчиков и пытался скрыться

В городе Рыбинске Ярославской области пьяный водитель насмерть сбил двух детей на тротуаре Волжской набережной, после чего скрылся с места происшествия. Позже виновника трагедии задержали очевидцы преступления и передали полицейским.

По информации областной прокуратуры, вечером 9 апреля 29-летний житель Рыбинска, находясь за рулем автомобиля Ford Mondeo в состоянии опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух детей в возрасте 8 и 9 лет.

«Водитель пытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции с помощью очевидцев преступления», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 9-летний мальчик скончался на месте, второй ребенок умер в больнице, уточняет областной полицейский главк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п.п. «а»,«б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места и совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Прокуратура Ярославской области поставила на контроль ход расследования.

Ярославль, Наталья Петрова

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