Шебекинский округ снова подвергся обстрелу ВСУ: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня под ударом украинской артиллерии вновь оказался Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, обстрел населенных пунктов продолжается с утра – есть погибшие и пострадавшие.

«В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. От полученных травм она скончалась на месте. Еще одна женщина пострадала – у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В результате обстрела повреждены два дома – выбиты окна и посечены фасады», – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела Безлюдовки также погибла женщина, у нее множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. «Еще один человек пострадал – мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Находится в травматологическом отделении городской больницы №2», – уточнил Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что в ночное время также продолжались обстрелы населенных пунктов Белгородской области. Накануне Гладков обращал внимание, что украинская артиллерия за сутки выпустила по Шебекино 850 снарядов, в результате чего ранения получили 16 местных жителей, а в городском округе было нарушено электро- и водоснабжение.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»