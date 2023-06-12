В Новой Москве в подвале частного дома обнаружен труп депутата из Югры

В Новой Москве обнаружено тело депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Колодича с признаками насильственной смерти, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняется, труп парламентария был обнаружен в подвале одного из частных домов. На теле у мужчины обнаружены следы насильственной смерти. В доме также обнаружена жена депутата, она госпитализирована с ножевыми ранениями.

«По подозрению в убийстве задержан рабочий, помогавший следить за участком», – пояснил собеседник агентства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины и покушения на убийство его супруги в Новой Москве. Имя погибшего не уточняется. По данным ведомства, преступление было совершено в поселке Сосенское.

«Предварительно установлено, что между погибшим и помощником по дому произошел конфликт, в ходе которого последний нанес ножевые ранение мужчине, на крики в подвальном помещении пришла супруга погибшего, которой фигурант также нанес ножевые ранения. После совершенного преступления подозреваемый закопал тело мужчины в подвальном помещении и скрылся с место происшествия. Далее злоумышленник рассказал о случившемся своему брату, который позвонил сыну погибшего. В настоящее время женщина доставлена в столичную больницу, где ей оказывается медицинская помощь», – пояснили в СКР.

Задержан 36-летний мужчина – проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз в том числе судебно-медицинская. В столичной прокуратуре подтвердили, что это рабочий, помогавший ухаживать за приусадебным участком.

По информации сайта «Единой России», 58-летний Колодич являлся депутатом думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Москва, Светлана Антонова

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