В Подмосковье десятки человек попали в больницу после обеда в столовой предприятия

В подмосковном Красногорске 29 человек попали в больницу с отравлением после обеда в столовой предприятия. Подмосковная прокуратура сообщила, что начала проверку по данному факту.

«По предварительным данным, вечером 28 июля с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы 29 работников предприятия, расположенного в городском округе Красногорск. Все обратившиеся за медицинской помощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой», – отметили в надзорном ведомстве.

Следственные органы возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением работников предприятия, сообщает региональное управление СК РФ. Расследование проводится по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в СКР.

Прокуратура и Следственный комитет не уточнил, работники какого предприятия отравились в столовой. По данным телеграм-канала «112», речь идет о предприятии «Союзснаб».

Москва, Наталья Петрова

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