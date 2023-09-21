Под завалами дома в Балашихе нашли тела еще двух погибших

Число жертв при взрыве газа в девятиэтажке в подмосковной Балашихе достигло семи человек. Ночью спасатели достали из-под завалов тела женщины и ее малолетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, сейчас поисковые работы и разбор завалов завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь погибли. В числе жертв – двое сотрудников МЧС, которые погибли при повторном обрушении перекрытия дома. Восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.

Утром 20 сентября в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Октябрьская в Балашихе произошел взрыв газа. Перекрытия третьего, четвертого и пятого этажей рухнули. Повреждены не менее 10 квартир. Людей из пострадавшего дома разместили в местном доме культуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие рассматривает несколько версий – неисправность газового оборудования, недобросовестное использование газовых приборов и утечка бытового газа.

Власти сообщили, что семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, тяжело пострадавшим – по 500 тысяч.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»