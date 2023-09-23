Хореографа задержали в Москве за сексуальное насилие над малолетними учениками

В Москве хореограф детского центра стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками. Мужчина задержан, сообщает столичное управление Следственного комитета России.

Согласно данным следствия, 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра в Мещанском районе столицы с февраля по сентябрь текущего года «систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних учеников».

Родители пострадавших детей обратились в правоохранительные органы. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних).

«В настоящее время мужчина задержан, в скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи также проверят подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»