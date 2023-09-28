При взрыве в Ташкенте погиб один человек и пострадали более 160

Жертвой взрыва в Ташкенте стал один человек, еще 163 получили ранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Взрыв произошел на таможенном складе столичного аэропорта. Отмечается, что ЧП не повлияло на работу воздушной гавани. Предполагается, что взорвались аккумуляторы. Причина взрыва устанавливается.

К тушению пожара привлекли 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы. В течение двух часов пламя удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что версия о падении самолета, выдвигавшаяся ранее, не соответствует действительности, как и версия о попадании молнии. При этом на складе не было взрывоопасных и воспламеняющихся веществ.

Ташкент, Зоя Осколкова

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