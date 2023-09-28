российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 сентября 2023, 10:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При взрыве в Ташкенте погиб один человек и пострадали более 160

Жертвой взрыва в Ташкенте стал один человек, еще 163 получили ранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Взрыв произошел на таможенном складе столичного аэропорта. Отмечается, что ЧП не повлияло на работу воздушной гавани. Предполагается, что взорвались аккумуляторы. Причина взрыва устанавливается.

К тушению пожара привлекли 16 пожарно-спасательных экипажей и три автолестницы. В течение двух часов пламя удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что версия о падении самолета, выдвигавшаяся ранее, не соответствует действительности, как и версия о попадании молнии. При этом на складе не было взрывоопасных и воспламеняющихся веществ.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Узбекистан

В Узбекистане прогремел мощный взрыв / Президентом Узбекистана переизбран Шавкат Мирзиеев / Узбекистан подписал с Россией двухлетний контракт на покупку газа / МИД РФ: некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к санкциям / Лавров рассказал о прогрессе в создании «тройственного газового союза» / В Узбекистане мать выбросила троих детей с 9 этажа и совершила суицид / «Тревожнейший звоночек»: на постсоветском пространстве наметились опасные тенденции / Домодедовские таможенники изъяли почти 200 тыс швейцарских франков у гражданина Узбекистана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Узбекистан,