В Узбекистане прогремел мощный взрыв

В Ташкенте произошел мощный взрыв на складе. Помещение было полностью разрушено, взрывной волной выбило стекла в зданиях поблизости. На месте работают экстренные службы. Информации о числе пострадавших пока нет.

По данным МЧС Узбекистана, взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента. По одной из версий, причиной стал удар молнии. Затем начался пожар, который сейчас ликвидируют 16 пожарных бригад.

«В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе «произошел в результате крушения самолета». Это абсолютная неправда», – подчеркнули в МЧС.

В Минздраве сообщили, что есть сведения о пострадавших, однако их точное количество пока неизвестно. На место взрыва прибывают бригады скорой помощи, раненых вывозят в больницы. Кроме того, к медикам обращаются жители близлежащих домов, их также эвакуируют.

По информации телеграм-канала «Mash», на складе аэропорта взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, склад был разрушен ударной волной.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»