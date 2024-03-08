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ВСУ снова атаковали дронами Белгородскую и Курскую области

Сегодня около 12.00 мск пресечена новая попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (3 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей», – уточнили в ведомстве.

Как пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, два беспилотника были сбиты в Белгородском районе вблизи сёл Беломестное и Болдыревка. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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