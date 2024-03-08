Над Белгородской областью сбиты ещё два беспилотника

Сегодня около 13.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, дежурными средствами ПВО украинские беспилотники уничтожены над территорией Белгородской области.

Ранее сегодня около полудня над регионы было сбито ещё три БпЛА.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, два беспилотника были уничтожены около сёл Беломестное и Болдыревка, еще два – около села Варваровка в Белгородском районе.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – отметил глава региона.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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