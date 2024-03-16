ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в Запорожской области

Украинские боевики сбросили снаряд с беспилотника на избирательный участок в селе Благовещенка Энергодарского района Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, никто не пострадал.

Председатель участковой избирательной комиссии №511 Наталья Рябенькая уточнила, что ВСУ атаковали участок в семь часов утра, когда он был еще закрыт. По ее словам, ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в 5-6 метрах от здания Дома культуры, где находится избирательный участок. «Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд. Пострадавших нет, здание тоже не повреждено», – цитирует Рябенькую ТАСС.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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