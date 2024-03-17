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Воскресенье, 17 марта 2024, 10:10 мск

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В Запорожской области загорелся избирательный участок после атаки дронов ВСУ

Украинские войска атаковали избирательный участок в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, обошлось без пострадавших.

Как отметил Рогов, украинские боевики нанесли двойной удар дронами-камикадзе «Заноза» по избирательному участку, расположенному в городском доме культуры. В результате атаки в здании начался пожар.

Прибывшие тушить пожар сотрудники МЧС не могут приступить к работе из-за продолжающегося налета вражеских дронов, уточнил общественник.

Вечером 16 марта в Бердянске Запорожской области вблизи избирательного участка сдетонировало самодельное взрывное устройство. Взрывом была повреждена стена здания, в котором расположен избирательный участок, сообщал Рогов. Никто не пострадал. Как отметил общественник, за взрывом стоят украинские террористы. «Действовали преступники скрытно и трусливо: дождались момента, когда избирком будет закрыт. Очевидно, боялись быть пойманными», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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