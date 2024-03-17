В Кишиневе мужчина пытался устроить поджог на избирательном участке в посольстве РФ

В Кишиневе мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства России, где проходит голосование по выборам президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Анатолия Лошакова.

По словам дипломата, правоохранители задержали провокатора.

Он добавил, что из-за инцидента работа участка для голосования приостанавливалась, сейчас его работа возобновилась.

По данным телеграм-каналов KpMoldova и Wtfmoldova, злоумышленник был в медицинской маске, ему около 40 лет. «Полиция его оформляет», – пишет Wtfmoldova.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что за рубежом на 10:00 мск проголосовали 125 тыс. 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. «Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня. Но даже эти данные – ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», – написала она в своем телеграм-канале.

Надо отметить, что во многих странах на избирательных участках, организованных российскими дипломатами, с самого утра 17 марта наблюдаются большие очереди желающих проголосовать на выборах президента России.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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