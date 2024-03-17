российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 17 марта 2024, 14:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Кишиневе мужчина пытался устроить поджог на избирательном участке в посольстве РФ

В Кишиневе мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью во двор посольства России, где проходит голосование по выборам президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российской дипмиссии Анатолия Лошакова.

По словам дипломата, правоохранители задержали провокатора.

Он добавил, что из-за инцидента работа участка для голосования приостанавливалась, сейчас его работа возобновилась.

По данным телеграм-каналов KpMoldova и Wtfmoldova, злоумышленник был в медицинской маске, ему около 40 лет. «Полиция его оформляет», – пишет Wtfmoldova.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что за рубежом на 10:00 мск проголосовали 125 тыс. 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. «Учитывая, разницу во времени, ряд участков только еще откроются сегодня. Но даже эти данные – ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно извратить ход голосования», – написала она в своем телеграм-канале.

Надо отметить, что во многих странах на избирательных участках, организованных российскими дипломатами, с самого утра 17 марта наблюдаются большие очереди желающих проголосовать на выборах президента России.

Кишинев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Явка в Свердловской области к середине третьего дня голосования – более 65% / Явка на президентских выборах в России перевалила за 65% / На Дальнем Востоке закрылись первые участки для голосования / Более 60% свердловчан уже проголосовали на выборах президента РФ / В России идет последний день голосования на выборах президента: явка превысила 60% / Явка в Свердловской области к началу третьего дня превысила 57% / В Запорожской области загорелся избирательный участок после атаки дронов ВСУ / В Свердловской области наступил третий день голосования на выборах президента РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Кишинев, В мире, Выборы, Скандалы и происшествия, Выборы президента РФ - 2024,