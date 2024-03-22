В охваченном огнем Крокус Сити Холле могут быть заблокированы до 100 человек

Не успевшие эвакуироваться из «Крокус Сити Холла», где неизвестные террористы открыли огонь по людям из автоматического оружия, могут быть заблокированы огнем около 100 человек. У здания начала обрушаться кровля, – сообщают СМИ.
ТАСС сообщает, что треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром. Кровля здания почти полностью объята огнем, происходит частичное обрушение. Внутри здания остаются люди, некоторых из них видно в окнах. На место прибыли почти все оперативные службы, в том числе несколько десятков карет скорой помощи, которые принимают пострадавших. Эвакуация продолжается.
Кроме того, сообщается, что для задержания террористов к месту стягиваются все возможные силы, в том числе московские. Все силовые службы подняты по тревоге. Губернатор Подмосковья Воробьев так же выехал на место, организован оперштаб.
Минздрав Подмосковья сообщил, что в Красногорск для оказания медпомощи пострадавшим направлено более 50 бригад «скорой помощи».
Москва, Иван Бабурин
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