российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 30 марта 2024, 15:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта, увеличилось до 551 человек, передает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», – говорится в сообщении.

В медицинских службах агентству уточнили, что большинство были направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, девять подозреваемых в совершении теракта арестованы. Следственный комитет получил данные, которые подтверждают связь террористов с украинскими националистами.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Теракт в Крокус сити холл

Теракт в «Крокусе»: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в концертном зале / В Следкоме РФ рассказали о ходе расследования теракта в «Крокус сити холле» / В московской криптобирже, где прошли обыски, пожаловались на СМИ / Басманный суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» / В «Москва-Сити» идут обыски криптобиржи: возможна связь с террористами / Девятого фигуранта теракта в «Крокусе» ждет арест / СМИ: в Таджикистане задержали девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» / Лавров: Запад активно и навязчиво пытается отвести подозрения от Украины в причастности к теракту в «Крокус сити холле»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Теракт в Крокус сити холл, Терроризм,