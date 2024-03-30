Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось

Количество пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле», который произошел 22 марта, увеличилось до 551 человек, передает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», – говорится в сообщении.

В медицинских службах агентству уточнили, что большинство были направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, девять подозреваемых в совершении теракта арестованы. Следственный комитет получил данные, которые подтверждают связь террористов с украинскими националистами.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube