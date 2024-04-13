Губернатор заявил о угрозе затопления Кургана и призвал к эвакуации

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана уже сейчас эвакуироваться из зон подтопления. Он предупредил, что центр областного центра и другие микрорайоны могут оказаться под угрозой затопления, если дамба не выдержит.

Уровень воды в Звериноголовском сейчас составляет чуть менее 10 метров, а в Кургане более 4 метров, написал Шумков в своем телеграм-канале. По его словам, это означает, что огромная масса воды с интервалом в несколько дней придет во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению реки Тобол, в том числе в Курган.

Уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от 9 до 11 метров. «Сейчас Тобол заливает пойму в Притобольном и Куртамышском округах, нередко меняя направление паводка и скорость, а значит, данные по уровню воды могут смещаться», – отметил глава региона. Шумков добавил, что выше по течению собираются ледовые заторы, непредсказуемость поведения которых могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны.

Губернатор при этом заявил, что сверхнормативные сбросы воды (с водохранилищ – прим. ред.) пока не прекращаются, что может привести к затоплению правобережной части Кургана. «Если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», – предупредил Шумков.

По его словам, резкий подъем воды, согласно предварительному прогнозу Росгидромета, «начнется в ближайшие несколько дней, и будет продолжаться также несколько дней, в течение которых нам предстоит пережить непростую ситуацию».

«Собирайте родственников и домашних животных. Все важные для вас документы. Ценные вещи. Вывозите имущество либо поднимите его на верхний уровень. Покидайте свое жилище на превентив. Позднее вы можете не успеть по объективным причинам – от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок. Лучше пусть, переждав угрозу, вы вернетесь, и мы вместе порадуемся», – написал Шумков.

Он подчеркнул, что власти будут бороться «за сохранение нормальной жизни», однако «готовиться и выезжать из зон подтопления нужно уже сейчас».

В настоящее время, как отметил губернатор, специалисты ведут работы по соединению и повышению дамб в ряде муниципалитетов. Он выразил надежду, что разлив по ширине поймы и впитываемость почвы помогут снизить общий приход объема воды ниже по течению.

Позднее Шумков сообщил, что паводок подходит к населенному пункту Бараба, который расположен рядом Курган. Он призвал местных жителей срочно эвакуироваться.

Пик паводка в Кургане, по прогнозу МЧС, наступит 14-15 апреля. Накануне администрация Кургана объявила эвакуацию еще в нескольких районах. Сегодня, 13 апреля, городские власти призвали эвакуироваться жителей микрорайона Смолино и станции Камчиха, жилого сектора за Кировским мостом, СНТ по обеим сторонам шоссе им. Тюнина.

По данным МЧС России на утро 13 апреля, в Курганской области в 12 населенных пунктах остаются затопленными 269 жилых домов, 409 приусадебных участков, низководный мост и семь участков автодорог.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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