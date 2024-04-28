Средства ПВО ночью сбили 17 украинских дронов в четырех регионах

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали территорию России с помощью боевых беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в общей сложности было сбито 17 дронов над четырьмя регионами.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять – над территорией Брянской области, три – над территорией Курской области, два – над территорией Белгородской области и три – над территорией Калужской области», – уточнили в ведомстве.

В Калужской области, как сообщил глава региона Владислав Шапша, в 3:40 в районе нефтебазы г.Людиново произошло падение трех беспилотников. «Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия», – отметил он.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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