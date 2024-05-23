Арестован начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа Министерства обороны РФ

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в четверг, 23 мая, заявила, что по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа арестован Начальник управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий.

В заявлении Петренко, опубликованном в Telegram-канале Следкома, говорится: «Начальнику управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

«По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн. рублей», – добавила представитель СК России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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