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Пятница, 31 мая 2024, 01:44 мск

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Трамп обвинил администрацию Байдена в «причастности» к решению присяжных

Фото: bloomberg

Бывший президент США Дональд Трамп после оглашения вердикта по своему делу в суде Нью-Йорка на брифинге в четверг, 30 мая, обвинил администрацию нынешнего президента США Джо Байдена в причастности к решению жюри присяжных, которые признали его виновным в подлоге финансовых документов, – сообщают СМИ.

В ходе своего заявления Трамп сказал: «Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы навредить его политическому оппоненту. Я считаю, что это просто позор, и мы будем продолжать бороться до конца и победим, потому что наша страна превратилась в ад. Это было подтасованное решение с самого первого дня с конфликтным судьей, которому никогда не должны были бы разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию! Мое преследование обусловлено лишь политически и связано с намерением бороться за пост президента в 2024 году».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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