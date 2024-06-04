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Вторник, 4 июня 2024, 16:13 мск

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В Германии из-за сильных ливней обрушился старинный замок

В Германии обрушился старинный замок, расположенный на границе с Австрией. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF.

Крепость в немецкой общине Флинцбах в Верхней Баварии сильно пострадала от продолжительных ливней. Обломки крепостных стен смыло оползнем на жилые дома.

Экстренные службы эвакуировали 50 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Замок был построен в XIII веке и являлся туристической достопримечательностью. Внешняя часть крепости была возведена в XV и XVI веках. Замок получил значительные разрушения от пожара в конце XVIII века.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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