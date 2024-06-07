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Пятница, 7 июня 2024, 13:45 мск

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В Луганске обрушился подъезд жилого дома в результате атаки ракетами ATACMS

ВСУ ударили по Луганску ракетами ATACMS. В результате обрушился подъезд многоэтажки. По предварительным данным, пострадали 22 человека. Под завалами могут находиться люди.

Предположительно, украинская армия выпустила восемь ракет ATACMS, вероятно, для атаки также использовались Storm Shadow. Часть снарядов удалось перехватить средствами противовоздушной обороны.

ВСУ целились в жилой район города. Одна из ракет попала в многоквартирный дом, после чего там обрушился подъезд. Кроме того, осколками повреждена инфраструктура и припаркованные автомобили.

На данный момент известно о 22 пострадавших. Среди них двое несовершеннолетних – мальчики восьми и 16-ти лет, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Детей оперативно госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Характер травм не представляет угрозы для жизни.

На месте работают аварийно-спасательные службы. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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