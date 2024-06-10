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Понедельник, 10 июня 2024, 15:06 мск

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В Красноярском крае нефть попала в реку из-за прорыва трубопровода

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов. Предположительно, загрязнение произошло из-за разгерметизации старого трубопровода.

По данным надзорного ведомства, нефть залилась в поселке Тура Эвенкийского района. Площадь загрязнения составила 200 квадратных метров. На место выехали инспектор минэкологии края и прокурор.

«Осмотр территории показал, что по направлению трубопровода, идущего от нефтебазы, принадлежащей МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт, имеются масляные следы, которые стекаются с талыми водами в бассейн р. Нижняя Тунгуска», – говорится в сообщении.

Предположительно, причиной разлива послужила разгерметизация старого трубопровода. На месте установили боновые заграждения. Взяты пробы почвы и воды. Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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