Жительница Красноярского края напала с топором на дочерей из-за мести мужу

В Красноярском крае мать убила трехлетнюю дочь и ранила восьмилетнюю в попытке отомстить мужу за измену. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в поселке Курагино Курагинского района, сообщает региональное управление СКР. Мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, ее супруг в этом время был на работе.

Женщина заподозрила мужа в измене и решила отомстить, напав на дочерей трех, шести и восьми лет. Младшую девочку мать изрубила топором, от полученных травм ребенок скончался. На старшую дочь женщина бросилась с ножом и ранила ее в шею. Средняя девочка не пострадала. После случившегося подозреваемая позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем.

«По данному факту Курагинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении матери детей. Она подозревается в убийстве и покушении на убийство», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи СК работают на месте преступления, осуществляется сбор вещественных доказательств. Подозреваемая задержана.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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