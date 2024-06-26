В гостиничном номере в Киеве обнаружен труп американского атташе

Правоохранительные органы Украины сообщили, что в номере гостиницы Hilton в Киеве был обнаружен труп атташе посольства США, – сообщает украинское издание Страна. ua.

Со ссылкой на источники издание пишет: «Вчера около 11:00 в гостиничном номере Hilton был найден труп атташе посольства США. Следы насилия на теле обнаружены не были. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина». Дипломат приехал на Украину 15 июня».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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