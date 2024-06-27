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Четверг, 27 июня 2024, 12:03 мск

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В Германии три человека получили ранения в фан-зоне на Евро-2024

В Германии вооруженный ножом мужчина напал на людей в фан-зоне на Евро-2024. Ранения получили три человека. Подозреваемого задержали.

Инцидент произошел в Штутгарте. Всего пострадали три человека, двое из них получили тяжелые ранения, передает РИА «Новости».

Мотив нападавшего устанавливается, он находится в отделении полиции, проводится расследование.

Правоохранительные органы Германии не видят причин для усиления мер безопасности. В полиции заявили, что будут внимательно следить за ситуацией и соответствующим образом реагировать.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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