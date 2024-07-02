В Киргизии сель смыл в озеро лагерь российских туристов

В Киргизии оползень накрыл лагерь российских туристов у озера Иссык-Куль. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Группа туристов из России отдыхала в палатках на берегу водоема. Ливнями размыло почву, сель сошел прямо на лагерь и смыл его в озеро.
11 человек успели эвакуироваться. Пострадавших нет.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали туристов в безопасное место. В настоящее время их разметили в общежитии в селе Боконбаево.
Накануне в МЧС Киргизии сообщили, что общее число жертв стихии увеличилось до 13 человек. Наибольшие разрушения зафиксированы в Кулатовском и Кок-Жарском сельских округах, где оползень накрыл десятки жилых домов.
Бишкек, Зоя Осколкова
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