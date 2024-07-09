Пять человек погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области

Авария на трассе Москва – Симферополь в Запорожской области унесла жизни пяти человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута.
ДТП произошло на Новобогдановском железнодорожном переезде.
«На трассе Москва – Симферополь двигался пассажирский микроавтобус из Михайловки в сторону Крыма. Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе», – рассказал Сигута в видеообращении в своем тг-канале.
Подробности смертельной аварии пока неизвестны.
Мелитополь, Наталья Петрова
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