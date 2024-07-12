Трое погибли в ДТП на пункте взимания платы в Ростовской области. Среди жертв – ребенок

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в результате дорожной аварии погибли три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщила региональная Госавтоинспеция.

ДТП произошло накануне в 21:20 на 803 км автодороги в Чертковском районе, на пункте взимания платы. Водителя автомобиля «Газон NEXT» не справился с управлением и допустил столкновение с остановившимся автомобилем «Лада Гранта», который продолжил движение по инерции и столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями.

В результате аварии погиб водитель и двое пассажиров «Гранты», один из которых несовершеннолетний.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала проверку в связи со смертельным ДТП. По факту дорожной аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ход расследования которого взят прокуратурой на контроль, сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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