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Среда, 17 июля 2024, 18:07 мск

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В результате ДТП легковушки с поездом в Ленинградской области погибли четыре человека

Западное Межрегионального следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ в среду, 17 июля, сообщило, что в результате столкновения легкового автомобиля с электричкой «Ласточка» на переезде в Ленинградской области погибли четыре человека, в связи с чем было возбуждено уголовное дело.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «17 июля на железнодорожном переезде в Ленинградской области около 14:40 на перегоне Строганово-Мшинская произошло столкновение поезда «Ласточка» с автомобилем. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, избежать трагедии не удалось. По предварительной информации, в машине находилось четыре человека, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ)».

«Водитель легкового автомобиля при запрещающем сигнале светофора и исправно действующей переездной сигнализации выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 811 «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков. Пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Псков следуют с опозданием из-за столкновения поезда «Ласточка» с автомобилем в Ленинградской области», – сообщили также в пресс-службе Управления Октябрьской железной дороги.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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