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Вторник, 30 июля 2024, 11:07 мск

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На Кубани в лобовом ДТП погибли четыре человека

Фото: t.me/mvd_23

В Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло минувшей ночью на дороге станица Кущевская – станица Кугоейская -хутор Сиротино. По информации правоохранителей, 61-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хундай Акцент». По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным грузовиком КамАЗ. Судя по фото с места аварии, в результате удара от отечественной машины осталась груда металла.

Оба водителя легковушек и два их пассажира скончались до приезда врачей. По факту смертельной дорожной аварии проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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