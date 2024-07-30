На Кубани в лобовом ДТП погибли четыре человека

В Кущевском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.

ДТП произошло минувшей ночью на дороге станица Кущевская – станица Кугоейская -хутор Сиротино. По информации правоохранителей, 61-летний водитель автомобиля «Лада Калина» при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хундай Акцент». По инерции он продолжил движение и столкнулся с попутным грузовиком КамАЗ. Судя по фото с места аварии, в результате удара от отечественной машины осталась груда металла.

Оба водителя легковушек и два их пассажира скончались до приезда врачей. По факту смертельной дорожной аварии проводится проверка.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube