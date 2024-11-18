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Понедельник, 18 ноября 2024, 12:39 мск

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В Курске выпускник судится со школой за проваленный ЕГЭ

В Курске ученик подал в суд на школу за провал на Едином государственном экзамене. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

С иском в суд обратился 18-летний юноша. Он потребовал от школы компенсацию в размере 100 тысяч рублей за то, что ему не оказали должной помощи в подготовке к ЕГЭ.

В январе подросток подрался с одноклассником и получил травму средней степени тяжести. Из-за случившегося он был вынужден отложить подготовку к госэкзамену как минимум на 21 день, что в итоге негативно сказалось на конечном результате.

По словам выпускника, он до сих пор принимает лекарства, плохо спит и испытывает чувство тревоги. В иске юноша также указал, что после описанных событий столкнулся с негативным отношением к себе администрации и преподавательского состава.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЕГЭ

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