При крушении самолета в Казахстане выжили девять россиян

Девять из 16 граждан России, находившихся на борту самолета, потерпевшего сегодня крушение в Актау, выжили. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Киргизии три человека, все трое выжили. Из РФ – 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили. Из Казахстана – шесть пассажиров, к сожалению, наши соотечественники погибли», – сказал он.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили.

Граждан РФ планируется эвакуировать на родину – за ними отправлен спецборт МЧС.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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