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Вторник, 21 января 2025, 12:58 мск

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Мазут доплыл до Азовского побережья Кубани

Фото: оперштаб Краснодарского края

В Краснодарском крае на побережье Азовского моря обнаружены фракции мазута в районе урочища Кучугуры в Славянском районе. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На берег выбросило небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Мазут обнаружили по результатам обследования береговой полосы 20 января. В тот же день специалисты приступили к очистке побережья.

«К утру 21 января убрали 6 км береговой полосы, собрали 150 кг загрязненного грунта. В работах задействованы 65 человек и 7 единиц техники», – говорится в сообщении оперштаба. Данную территорию было решено включить в постоянный мониторинг.

Отмечается, что контроль береговой полосы после крушения танкеров в Керченском проливе расширен от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе. Общая протяженность территории мониторинга в Краснодарском крае составляет 265 км.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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