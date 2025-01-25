Севший на мель танкер «Волгонефть-239» поднимут из воды до конца марта

Откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в декабре у мыса Панагия на Таманском полуострове, полностью завершена. Об этом проинформировал председатель комиссии по ликвидации последствий ЧС Виталий Савельев, отметив, что работы закончены раньше запланированного срока. Напомним, откачку мазута планировалось завершить до конца января. К 31 марта будут завершены работы по демонтажу и подъему танкера из воды.

С 19 по 25 января из сухогруза было откачано 1488 тонн мазута, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Для этого специалисты восстановили штатное оборудование на судне – систему насосов и разогрева груза. Для того чтобы мазут приобрел текучесть, его прогрели до 45 градусов.

Для проезда техники к танкеру была возведена временная дорога, а вокруг корпуса судна создали защитную обваловку, чтобы предотвратить попадание мазута в море. Работы по откачке нефтепродуктов велись круглосуточно. Остатки мазута, которые нельзя было выгрузить судовым оборудованием, откачали с помощью ручных насосов.

Сейчас специалисты начали зачистку танков судна для разделки и дальнейшей утилизации. Проект по утилизации кормовой части танкера должен быть разработан до 30 января. Все работы по разделке судна и его подъему из воды должны быть полностью закончены до 31 марта, следует из распоряжения капитана морского порта Тамань.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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