В Польше задержали украинку, подозреваемую в торговле человеческими органами

В Польше задержали украинку, которая находилась в базе розыска Интерпола по подозрению в торговле человеческими органами.

Как сообщили в окружной прокуратуре в Перемышле, 35-летняя гражданка Украины разыскивается правоохранительными органами Казахстана, где ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

По данным следствия, украинка в период с июля 2017 года по январь 2019 года была членом международной преступной группировки. Она покупала человеческие почки в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане, а затем продавала органы на черном рынке.

Подозреваемую задержали на польской границе. Преступницу отправили под арест, пока суд рассмотрит дело о ее экстрадиции.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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