В Новороссийске приостановили работу нефтеналивного причала из-за нарушений

В Новороссийском морском торговом порту остановили работу одного из нефтеналивных причалов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщила компания «Транснефть».

«По итогам проверки, организованной Ространснадзором согласно поручению правительства РФ, на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала ПАО «НМТП»», – говорится в сообщении.

Внеплановые проверки проводятся в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов в связи с крушением танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года.

Ространснадзор выявил ряд нарушений норм технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Устранить замечания необходимо до 30 июня 2025 года.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Новороссийск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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