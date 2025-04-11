российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 11 апреля 2025, 09:13 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Забайкалье установили 36 виновников природных пожаров

С начала 2025 года в Забайкальском крае выявили 36 человек, виновных в возникновении природных пожаров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

«Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц, из них 17 детей, виновных в возникновении ландшафтных пожаров: 27 виновников пожаров травы, девять – лесных пожаров», – говорится в сообщении.

Так все еще продолжается тушение в Улетовском районе, где пастух развел костер, а сильный ветер раздул угли и перекинул пламя на сухую траву. Огонь перешел в лес и охватил более 1,4 тыс. гектаров. Из-за дыма ограничено движение на федеральной трассе Чита – Иркутск.

«По факту уничтожения и повреждения лесных насаждений сотрудники МЧС России возбудили уголовное дело, ведется следствие», – добавили в ведомстве.

Ранее в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Лесные пожары

В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров / В Японии из-за крупного лесного пожара эвакуировали тысячи человек / Лесные пожары могут начаться в 30 регионах уже в марте / К тушению лесного пожара в Сочи привлекли вертолет / В Лос-Анджелесе эвакуируют более 30 тысяч человек из-за нового пожара / Тушивший пожар в Лос-Анджелесе самолет столкнулся с дроном / Байден отменил зарубежную поездку из-за пожаров в Лос-Анджелесе / В МЧС обозначили зоны риска стихийных бедствий в 2025 году

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Лесные пожары,