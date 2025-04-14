На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута

На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Нефтепродукты обнаружены на девяти участках береговой линии.

«В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом», – сказано в сообщении оперштаба.

В частности, нефтепродукты обнаружили на пяти участках побережья между селом Витязево и станицей Благовещенская, у санатория «Эллада» в Витязево, на Центральном пляже Анапы, на пляже около детского лагеря «Приморский» в Витязево, а также на участке пляжа в районе устья реки Можепсин.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. На Кубани и в Крыму введен режим ЧС. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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