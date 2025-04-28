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Понедельник, 28 апреля 2025, 13:23 мск

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В Забайкалье ограничили движение на федеральной трассе из-за лесного пожара

На федеральной трассе «Амур» ввели ограничение движения из-за лесного пожара. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края.

«На 13-м км федеральной автодороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск под Читой ограничено движение в связи с лесным пожаром и сильной задымленностью», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время движение осуществляется в реверсивном режиме, автомобили пропускают партиями. На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции региона и дорожные специалисты.

В начале апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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