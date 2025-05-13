Два сотрудника МЧС погибли и 15 ранены после атаки украинских БПЛА по Луганску

Два сотрудника МЧС погибли из-за атаки украинских беспилотников по Луганску. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, после удара БПЛА по асфальтобетонному заводу ВСУ повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара. В результате обстрела погибли два сотрудников МЧС.

«Кроме того, в результате обстрела есть пострадавшие. Им оказывается вся необходимая помощь», – написал Пасечник в своем телеграм-канале.

В МЧС России позже уточнили, что жертвами утренней атаки ВСУ стали начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко. Еще 15 сотрудников пострадали: двое находятся под наблюдением врачей, еще 13 – на амбулаторном лечении, добавили в ведомстве.

Луганск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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